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Amatör Spor Haftası kortej yürüyüşü ile başladı. Her yıl 9-15 Ekim tarinlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası saat kulesinden Kadeş Meydanına kadar yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekarıı Prof Dr. Mehmet Kutlu, Dekan Yardımcısı Prof Dr. Erkan Demirkan, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, il temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldılar.

Kadeş Meydanına kadar yapılan yürüyüşün ardından alanda Amatör Spor Haftası açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşa’nın ardından açılış konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Aracı amatör sporun gelişimi için Federasyon olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek bu törene katkı veren herkese tüm camia adına teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise Amatör Spor haftasının açılışına katılan herkese teşekkür etti. Çağlar Belediye, Spor Bilimleri Fakültesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve tüm taban birlikleri ile birlikte bu şehirde dertlerinin büyüyen her çocuğun ve gencin bir spor dalı ile kültürel faaliyetler ile uğraşmaları için elele vererek çalışıyoruz. Amacımız bunu başararak daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek’ dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında Çorum’u bir spor kenti yapmak için tüm taban birlikleri ile birlikte elele vererek çalıştıklarını söyledi. Aşgın, Belediye olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Çorum’a bir çok tesis kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Çorum’u spor kenti yapmak için bugüne kadar yaptıkları çalışmaların ve desteklerin artarak devam edeceğini belirten Aşgın Amatör Spor Haftasında yapılacak etkinliklerde mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Meydanda kurulan minderlerde yürüyüşe katılan branşların öğrencileri antrenörleri gözetiminde gösteriler yaptılar ve bu gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Tören renkli gösteriler ile sona erdi.