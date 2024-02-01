Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Genel Sekreter Hilal Kiraz ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ile birlikte gazetemizin 34’ncü yılını kutlayarak ‘nice yıllar’ temennisinde bulundu.

‘ÜLKENİN GELECEĞİNDE ASKF’NİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK’

Ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a ASKF’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Ferhat Arıcı, federasyona bağlı kulüp sayılarının son 1.5 yılda 36’dan 82’e çıktığını belirterek, “Çorum’un her mahallesinde varız. ASKF ne kadar vatanına, milletine, devletine bağlı gençler yetiştirirse ülkemizde de vatanına, milletine, devletine bağlı o kadar çok kişi olur. Bu gençler ileride Türkiye’yi yönetecek. Dolayısıyla bu ülkenin geleceğinde ASKF’nin rolü çok büyük” dedi.

‘KULÜP SAYILARIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI, YENİ SAHALAR İSTİYORUZ’

Konuşmasında Vali Zülkif Dağlı’nın uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla ilgili mücadelesine ve spora verdiği desteğe de değinen Arıcı, “Sayın Valimiz uyuşturucu ile ilgili ciddi bir mücadele veriyor. Gençleri uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmenin en güzel yolu da kulüplerde bu gençlere spor faaliyeti yaptırmak. Dolaylı olarak 25 bin gence ulaşıyoruz. Tüm branşlardaki spor kulüplerimizi federasyona dahil ettik. Spora yatırım yapılıyor. Geçmişe göre çok iyi durumdayız fakat yetmez. Mevcutlar için teşekkür ediyoruz fakat yenilerini de talep ediyoruz. Çünkü kulüp sayılarımız iki katına çıktı” diye konuştu.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI!

İlçe Belediye Başkanlarına destek çağrısında da bulunan Arıcı, “Çocuklar her haftasonu maça gidiyor. Bütün kulüpler sırayla gidiyor. Özel İdare servis vermeye başladı. Valimiz sağ olsun. Deplasmanda yemek masrafları ciddi yük. Biz bu noktada İlçe Belediye Başkanlarından da aynı hassasiyeti bekliyoruz. İlçelerine gelen kulüplere e azından bir pide ikramı yapabilirler” şeklinde konuştu.