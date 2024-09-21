Amatör futbolda 2024-25 sezonunda ilk düdüğü İsmail Sırma çalacak.

İl Hakem Kurulu amatör futbolda sezonun ilk başlayacak U 16 ve U 14 liglerinde ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

U 16 liginde bugün başlayacak ilk maçında Mimar Sinan ile Vefa Gençlikspor arasındaki maçı İsmail Sırma yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ilk haftada görev yapacak hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: Gençlik Mimar Sinanspor-Vefa Gençlikspor: İsmail Sırma, Atahan Demir, Mertcan Öğreten, Hattuşa Gençlikspor- İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Erdal Uncuer, Lütfican Arduç. Gençlerbirliği- İskilipgücüspor: Abdullah Enes Gökgüney, Ömür Soytemiz, Fatih Koçak. Mecitözüspor- Çorumspor: Serhat Doğan, Uğur Koçak, Yunus Emre Tok. Osmancık Belediyespor- HE Kültürspor: Özkan Dağ, Mevlüt Dişçeken, Taha Rahmi Atılgan. Buharaspor- Çorum Anadolu FK: Ertuğrul Boyraz, Erdem Okumuş Ebubekir Kılcı.

U 14 LİGİ: Osmancık Kandiberspor- Gençlerbirliği: Özkan Dağ. Hattuşa Gençlikspor- Mecitözü Gençlerbirliği: Lütfican Arduç. Çorum Anadolu FK- Vefa Gençlikspor: İsmail Sırma. kbalspor- HE Kültürspor: Mertcan Öğreten. Çorumspor- İl Özel İdarespor: İsmail Sırma. 1907 Gençlikspor- Vefa Devanespor: Serhat Doğan, Çorum İdman Yurdu- Gençlik Mimar Sinan: Abdullah Enes Gökgüney.