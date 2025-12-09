Arca Çorum FK-Pendikspor maçını Süper Lig hakemlerinden Alper Akarsu yönetti.

Akarsu maç içinde verdiği kararlarla tam not aldı.

Özellikle bariz hakem hatalarının konuşulduğu bir dönemde Akarsu, kusursuza yakın bir maç yönetti ama yenilen taraf mağlubiyeti hakeme bağlayarak rakibine yine saygı duymaması yine tepki çekti.

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, maç sonu yaptığı açıklamada hakemi yanlı maç yönetmekle suçladı.

Maçı canlı izleyen birisi olarak soruyoruz; 'Metin bey gol attınız da golünüz mü sayılmadı?, Penaltınınız var dı da verilmedi mi?' Ya da Çorum FK'nın kırmızısı mı vardı da verilmedi?' E bunların hiçbiri olmadıysa niye ağlıyorsunuz? Süper Lig'de bir takım da gördükleri şeyin aynısını diğer takımlarda istemeye başladı. Maçlarda iki tane faulleri verilmeyen TFF'ye koşuyor. Maçta iki tane pozisyonu var, mağlubiyeti hakeme bağlamak akıl işi değil. Üstüne rakibi de saygısızlıktır.