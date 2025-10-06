Gelişim Liginde Çorum FK U 17 takımı üçüncü haftada konuk ettiği grubun iddialı takımlarından Gençlerbirliği’ni ilk yarıda Adem Efe’nin attığı golle 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Murat ÇETİN

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Lütfican Arduç, Efe Ataç, Yunus Emre Tok.

ARCA ÇORUM FK U17: Erdem, Gökalp, M.Emin, Çınar, Atakan, Adem Efe, Furkan, Yiğit Kaya, Yiğit Kaplan, A.Miraç, Yusuf.

YEDEKLER: Kağan, Arda, Berat, Emir Alp, Talat Efe, Kerem, Poyraz, Tolga, Çınar.

GENÇLERBİRLİĞİ U17: Emir, Ömer, Saffet, Y.Çağrı, Görkem, Mehmet, M.Efe, Polat, Cesim, Hayati, Suat.

YEDEKLER: Can, Sezer, Ulaş, H.Aras, Mustafa, Efe, Fırat, M.Salih, Ramazan.

GOL : Dk.40 Adem Efe.