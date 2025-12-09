Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Çorum FK mağlubiyeti sonrası, "Lider geldik, lider gidiyoruz, fazla bir şey kaybetmedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Pendikspor, konuk olduğu Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, ilk yarı istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade etti.

Hakem kararlarını da eleştiren Metin İlhan, "İlk yarı istediğimiz oyunu kurguladık. Hüseyin hocamızın da içeride ilk maçı, mecburen yukarıyı yakalamak açısından ofansif yönde iyi bir oyun sergilediler, karşılık vermedik. Lider geldik, sonuçta lider gidiyoruz, fazla bir şey kaybetmedik. Puansal anlamda üç içeri, bir dışarı devam ediyor. 16 maçta 32 puanla 2 puan ortalamasıyla ligin sonunda birde, ikide olmak hedefimiz. Bunu da başaracak güçteyiz. Yalnız böyle yanlı bir taraf olarak maç yönetildiğini ilk defa görüyorum. Bu kadar aleni yapılan, bizim tarafımıza bir davranış ben hiç görmedim. Esefle kınıyorum" dedi.