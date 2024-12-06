Alaca'da, hastaneye hasta nakli yapan ambulansa yetişmeye çalışan bir otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinden Alaca yönüne seyir halinde olan Leyla K. yönetimindeki 28 ABH 527 plakalı otomobil, Ünalan köyü yakınlarında hastayı taşıyan ambulansın arkasından yetişmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla sevk edilen Alaca belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.