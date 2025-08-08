Amedspor hazar günü sezonun ilk maçında Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Şehmuz Özer tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan çalışma öncesi futbolcularla bir toplantı yaparak lige iyi başlamanın önemine dikkat çekerek tüm futbolculardan kendilerini bu maça motive etmelerini istedi.

Önceki günü çift antrenmanla geçiren Amedspor dünde taktiksel çalışma yaparak Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Amedspor bugün yapacağı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın sabah uçakla Ankara’ya ordan da karayolu ile Çorum’a gelecek.