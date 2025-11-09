Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u Mbaye Diagne'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Diyarbakır ekibi, maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan müsabakayı Amed Sportif Faaliyetler 2-1 kazandı.
Karşılaşmada ev sahibine 3 puanı getiren golleri 5 ve 24. dakikalarda Mbaye Diagne attı. Konuk ekibin tek golü ise 42. dakikada penaltıdan Görkem Sağlam'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi.
Kötü gidişatını durduramayan Atakaş Hatayspor ise 4 puanla küme düşme hattında kaldı.