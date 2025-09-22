Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.

Ligde 10 puanı bulunan Amedspor, liderlik için çıktığı Sakarya maçında umduğunu bulamadı ve haftayı 7.sırada tamamladı.



Maçtan dakikalar

26. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Mbayne Diagne, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

43. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Kakuta kafayla topu ağlara filelere yolladı. 1-1

62. dakikada ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonla ilgili VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Süleyman Bahadır penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kakuta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Süleyman Bahadır, Baykal Tuna, Harun Terin

Sakaryaspor: Szumski, Mete Kaan Demir, Mirza Cihan (Eren Erdoğan dk. 74), Kakuta (Yedder dk. 79), Emre Demir (Burak Altıparmak dk. 79), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Dimitrios Kolovetsios, Josip Vukovic, Burak Çoban (Daniel Akuazaoku dk. 90+3), Caner Erkin

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Batuhan Çakır, Alaaddin Okumuş, Alparslan Demir, Doğukan Tuzcu, Rıjad Kobiljar

Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Çekdar Orhan dk. 87), Mehmet Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Daniel Mosquera (Emrah Başsan dk. 71), Mbayne Diagne, Oktay Aydın (Aytaç Kara dk. 71), Alberk Koç, Diaa Sabia (Kouyate dk. 90+2), Fernando (Felix Ohena dk. 71)

Yedekler: Bartu Kaya, Kouyate, Adama Traore, Poko, Kahraman Demirtaş, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Mbayne Diagne (dk. 26) (Amed Sportif Faaliyetler), Kakuta (dk. 43 ve 66 pen.) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Emre Demir (Sakaryaspor), Mbayne Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)