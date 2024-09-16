Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un Başkanı Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi.

Amedspor ekibinden yapılan açıklamada, Başkanımız Sayın Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan başkanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir. Detaylar kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. ifadeleri kullanıldı.