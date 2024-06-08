2. ligde şampiyon olarak 1. lige yükseler ve Çorum FK’nın rakiplerinden Amedspor Süper ligde şampiyonluk yaşamış tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Azil Elaldı Ersun Yanal ile anlaştıklarını ve 11 Haziran’daki genel kurulun ardından resli imzanın atacağını açıkladı.

Elaldı kulüp sosyal medya hesabından yapılan açımlamasında ‘Başkanımız Aziz Elaldı, Baran Durmaz ve Şefik Özdil’in İzmir’de gerçekleştirdiği iki gün süren görüşmeler sonucunda, Ersun Yanal ile el sıkışıldı. 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulun ardından, kendisiyle bir yıllık sözleşme imzalayacağız.

Başkanımız Aziz Elaldı, Ersun Yanal hakkında şunları söyledi: “Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız.”

Yeni teknik direktörümüz Ersun Yanal ise şunları dile getirdi: “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli. Amedspor olarak, TFF 1. Lig’deki ilk yılımızda lige heyecan katmak için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."