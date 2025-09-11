Amedspor, son iki sezondur Kayserispor forması giyen tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Arca Çorum FK’nın Trendyol 1.Ligdeki şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler transfer döneminin bitmesine 2 gün kala kadrosunu güçlendirmeye devam etti.

Kadrosu Süper Lig karması gibi

Sezon başında kadrosunu Süper Lig takımlarından Eyüpspor’dan Murat Uçar, Kasımpaşa ve Galatasarayın eski futbolcusu Aytaç Kara, bir dönem Sivasspor forması da giyen Saba, Hatayspor ve Hull City’den Traore, Sivasspor ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Emrah Başsan ve Süper Ligde gol krallığı yaşayan Kasımpaşa, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Suudi kulüplerde forma giyen Mbaye Diagne’yi kadrosuna katan Diyarbakır temsilcisi son olarak ta Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü formaları giyen 35 yaşındaki tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ı transfer etti.

35 kez Milli formayı giydi

Son iki sezondur Süper Lig'de Kayserispor forması giyen tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da 35 kez forma giymişti. Hasan Ali Kaldırım 532 Süper Lig maçında forma giyerken, 18 gol 42 asistlik performans gösterdi. Hasan Ali Kaldırım 2012-2020 yılları arasında 8 sezon Fenerbahçe forması giydi. Hasan Ali Kaldırım yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisini Amed Spor’lu yapan imzayı attı.