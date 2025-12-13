Hentbol Liginde ilimizi temsil edecek olan Gençlikspor kulübüne baklavalı ziyaret.

Yeni sezon hazırlıklarını antrenör Taner Adıkdı yönetiminde Tevfik Kış Spor Salonunda sürdüren Gençlikspor Hentbol takımını Doğa Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Bora Duyar ve Bayat Mehmet Akif Ersoy Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail hoca ziyaret ederek yeni sezonda başarılar dilediler ve baklava ikram ettiler.

Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel’in de katıldığı ziyaret sırasında Gençlikspor Hentbol antrenörü Taner Adıkdı ligin 21 Aralık’ta başlayacağını ve hedeflerinin Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Adıkdı geçtiğimiz hafta Amasya’da katıldıkları turnuvada takımın performansının son derece iyi olduğunu belirterek hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi ve ziyarette bulunan öğretmen arkadaşlara teşekkür etti.