Süper Lig hedefini bir kez daha ortaya koyan Diyarbakır temsilcisi, kamp öncesi son antrenmanını Diyarbakır'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki çalışmalar, oldukça tempolu ve bir o kadar da keyifli geçti.

Amedspor, bu akşam Erzurum'da başlayacak olan birinci etap kampı öncesi, Şehmus Özer Tesisleri’nde tamamladığı son idmanın ardından sabah saatlerinde Erzurum’a hareket edecek. Yaklaşık bir haftadır devam eden Diyarbakır etabında hem A takım oyuncuları hem de altyapıdan seçilen genç futbolcular yoğun tempoda çalıştı.

Sahada keyifler ve moraller yerinde

Bugün yapılan son antrenmanda futbolcuların moral ve motivasyonunun oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.

Zorlu idman temposuna rağmen oyuncular arasında esprili diyaloglar ve neşeli anlar eksik olmadı.