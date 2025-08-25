Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.
Diyarbakır ekibi geçen hafta Erzurumspor FK maçının ardından aldığı seyirci cezası nedeniyle boş tribünlere oynadı.
Diyarbakır ekibinde Dia Saba hat-trick yaparken, 4’üncü golü ise Moreno kaydetti. Sivasspor’un ilk golü penaltıdan Bekir Böke ile gelirken, 2’nci golü Luan attı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet