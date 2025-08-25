Çorum FK Sarıyer maçının ardından iki gün izne çıktı.

Kırmızı Siyahlı takım yarın tesislerde toplanarak Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

Cuma akşamı Sarıyer ile zorlu bir maç sonunda 2-1 kazanarak liderliğini sürdüren kırmızı siyahlı takım cumartesi günü sabah saatlerinde tesislerde yenileme antrenmanına çıktı.

Maçta forma giyen futbolcular kısa koşular ve ardından egzersizlere antrenmanı tamamlarken oynamayanlar ve az süre alanlar ise dar alanda pas ve çabuk kuvvet hareketleri yaparak antrenmanı tamamladılar.

Bu antrenmanın ardından Teknik Direktör Tahsin Tam takıma iki gün izin verdi.

İlk haftayı izin yapmadan geçiren kırmızı siyahlı takım yarın saat 17’de tesislerde toplanacak ve akşam 19’da yapacağı antrenmanla hafta sonu Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.