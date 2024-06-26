Bu sezon 2. ligde şampiyon olarak 1. lige yükselen Amedspor transfere hızlı başladı.

Amedspor geçen sezon Hull City forması giyen Adama Traore ile resmi imzayı attı.

1995 Mali doğumlu Adama Traore Fransa’da Lille B takımı ve A takımında oynadıktan sonra Portekizde Rio Ave ardından Monaca, Fransa’da Cercle Brugga, Fransa’da Metz ve Monaco takımlarında oynadıktan sonra Türkiye’de 2020-21 sezonunda Hatayspor’da oynadıktan sonra geçen sezon Hull City takımına transfer oldu.

Geçen sezon Hull City forması ile 24 maça çıkan iki gol ve bir asit yapan Adama Traore dört sarı kartla sezonu tamamladı.

Amedspor ile imza törenine Başkan vekili Baran Durmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve diğer yöneticiler katıldılar.