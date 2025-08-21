Trendyol 1. lig ikinci haftasında oynanan Amedspor- Erzurumspor maçında çıkan olaylardan dolayı ev sahibi takıma ağır ceza geliyor.

Kulüp ve yedi isim tedbirli olarak ceza kuruluna sevk vdilirken Erzurumspor’dan ise kulüp ve iki isim ceza kuruluna sevk edildi.

Amedspor kulübü çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeni ile kulüp antrenörü Mezlum Kılıç, Erhan Ölçer ve futbolcu Veysel Sapan saldırıları nedeni ile kulüp idarecisi Yunus Çelik, Mehmet Delil, Ahmet Budakçı ve Halil Reşitoğlu ise talimatlara aykırılık nedeni ceza kuruluna sevk edildi.

Erzurumspor’dan talimatlara aykırılık nedeni ile futbolcu Ömer Arda Kara talimatlara aykırılık ve antrenör Ayhan Söğütlü ise sportmenliğe aykırılık ve talimatlara aykırılık nedeni ile ceza kuruluna sevk edildiler.

Ümraniyespor kulüp antrenörü Ömer Faruk Mahir sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile Sarıyer kulübü Boluspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Iğdır FK futbolcusu Valon Ethemi sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Vanspor kulübü antrenörü Ege Parlak ta hakareti nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.