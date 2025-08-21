Sungurlu Belediyespor’un Erkekler Voleybol 1. liginde heyecan 28 Eylül’de Konya Karapınar Anadolu Leoparları ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak.

Ligde Sungurlu Beyediyespor ile birlikte 18 takım mücadele edecek. Ziraat Bankart, Anadolu Voleybol, TVF Spor Lisesi, Fenerbahçe Medicana, Düzce Belediyespor Akademi, Kocaeli BŞB KAğıtspor, Gümüşs Gümüşhane, Arkasspor, 1954 Adanaspor, Karapınar Anadolu Leoparları, Ünsal Group Şiran Akademi, Yücelen Anamurspor, Osmangazi Belediyespor, Türşad, Niksar Belediyespor, Pema Koleji ve Oniki Şubat Belediyespor takımları mücadele edecek.

Sungurlu Belediyespor ligin ilk haftasında 28 Eylül pazar günü Konya Karapınar Anadolu Leoparları kulübü ile karşılaşacak. İkinci hafta maçında sahasında Arkasspor ile karşılaşacak olan temsilcimiz üçüncü haftada Kocaeli BŞB Kağıtspor deplasmanında gidecek. Dördüncü haftada evinde Düzce Belediye Spor Akademi ile karşılaşacak temsilcimiz beşinci haftada Ankara’da TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak. Altıncı haftada Ziraat Bankart ile sahasında karşılaşacak Sungurlu efeleri yedinci hafta Niksar Belediyespor deplasmanına çıkarken sekizinci haftada ise evinde Osmangazi Belediyespor’u konuk edecek.

Sungurlu Belediyespor Başkani Ahmet Haşim Özsaray ve Voleybol Takımı Tekmnik Sorumlusu Mustafa Özdemir kura çekimini birlikle izlediler. Mustafa Özdemir kadroyu kurduklarını salon tadilatı nedeni ile çalışmayı biraz ertelediklerini belirterek önümüzdeki günlerde Sungurlu’da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına start vereceklerini söyledi.