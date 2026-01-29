Çorum FK'nın 1.Lig'deki rakiplerinden Amedspor, iki oyuncu ile yollarını ayırdı, Bodrum FK'dan Dimitrov ile anlaştı.

Amedspor iki yabancı oyuncusu ile yollarını ayırırken Bodrumspor’dan Dimitrov’u kadrosuna kattı.

Amedspor Cheikhou Kouyate ve Fernando Andrade dos Santos ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

İki ayrılığın ardından Amedspor Bodrum FK’nın başarılı kanat oyuncusu Dimitrov ile anlaştı.

1998 Sofya doğumlu Dimitrov 2023 sezonunda geldiği Türkiye’de Sakaryaspor’da forma giydikten sonra 24-25 sezonunda ise Bodrum FK’ya transfer oldu.