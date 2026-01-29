Çorumlu milli bilardocu Emrah Taç, Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek.

8-10 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonasında genel klasmanda ilk 24 içerisinde olan sporcular çağrıldı.

Bu şampiyonada Türkiye’den Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş, Barış Cin ve Emrah Taç temsil edecek,

24 Bilardocunun üçerli sekiz grupta mücadele edeceği bu müsabakalarda Emrah Taç D grubunda Belçikalı Erik Verylett ve Türkiye’den Serdan Gümüş ile karşılaşacak.

Ferdi olarak yapılacak olan bu müsabakaların ardından 11-12 Mart tarihlerinde ise aynı salonda Avrupa Takımlar Bilardo Şampiyonasında Türkiye B takımında Emrah Taç ve Serdar Gümüş ikilisi mücadele edecek. Türk takımı bu şampiyonada ibe İspanya A ve Belçika B takımları ile karşılaşacak.

Emrah Taç geçen yılki şampiyonada genel ortalaması % 69 ile en yüksek bitiren sporcu olduğunu bu yılda bu başarısını artırarak devam ettirmek istediğini söyledi.

Taç. çalışmalarının Avrupa Şampiyonasına kadar aralıksız devam edeceğini belirterek ‘Gerek bireysel gerek takımlarda mücadele edeceğimiz Avrupa Şampiyonasında ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Tabiki Çorum adınada gurur veren bir başarı kazanmak amacındayım’ dedi.