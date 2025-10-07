Amedspor’un 18 Ekim’de olağanüstü kongrede kulübün 8. başkanını seçecek.

Amedspor İstişare Kurulu yaklaşık üç saat süren görüşmelerin ardından, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren’i başkan adayı olarak belirledi.

Tüm üyelerin ortak kararıyla aday gösterilen Eren’in, kongreye tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, kulübün geleceği için büyük önem taşıyan bu süreçte, yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin başvurularını almak ve objektif bir şekilde değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulması kararlaştırıldı.

Yapılan istişareler sonucunda, mevcut İstişare Kurulu Üyesi Nahit Eren’in başkan adayı olması yönünde kuruldan ortak bir görüşle oluşan önerinin de oluşturulan komisyona iletildiği kamuoyuyla paylaşıldı.

Amedspor İstişare Kurulu, kamuoyuna yaptığı açıklamada ayrıca, kongre süreci tamamlanana kadar görevi başında olan mevcut başkan ve yönetim kurulu üyelerine kulübe verdikleri tüm emekler için şimdiden teşekkürlerini iletti. Kurul, olağanüstü kongrenin Amedspor kulübüne ve büyük taraftar kitlesine hayırlı olmasını temenni ettiğini bildirdi.