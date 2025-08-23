İskilip Spor Kompleksi için star verildi
Amedspor transfer çalışmaları kapsamında prensip anlaşmasına vardığı Felix Ohene Afena Gyan ile sözleşme imzaladı.

Amedspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Felix Ohene Afena Gyan ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalamıştır. Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Felix Ohene Afena Gyan’a Amedspor kariyerinde başarılar diler, bu transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz'' denildi.

Muhabir: Fatih Akbaş