Amedspor transfer çalışmaları kapsamında prensip anlaşmasına vardığı Felix Ohene Afena Gyan ile sözleşme imzaladı.

Amedspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Felix Ohene Afena Gyan ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalamıştır. Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Felix Ohene Afena Gyan’a Amedspor kariyerinde başarılar diler, bu transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz'' denildi.