Arca Çorum FK’ya ligin ilk maçında Amedspor maçından dolayı verilen cezalara kırmızı siyahlı kulübün itirazını Tahkim reddetti ve üç cezayı da onadı.

Profesyonel Disiplin Kurulu Amedspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile kulübe 165 bin lira çirkin ve kötü tezahürattan dolayı D4, D5, D6 ve D7 tribündeki taraftarların kartlarının bir maç bloke edilmesine ve anons sisteminin ev sahibi takımı destekler şekilde kullanması nedeni ile 110 bin lira para cezası vermişti.

Kırmızı Siyahlı kulüp bu cezalara Tahkim Kurulunda itiraz etti. Önceki akşam toplanan tahkim kurulu kırmızı siyahlı kulübün bu üç cezasını da onadı.