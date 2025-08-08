Pazar günü ligin ilk maçında Çorum FK ile karşılaşacak olan Amedspor sağ beke tecrübeli bir takviye yaptı.

Son olarak Erzurumspor forması giyen Celal Hanalp ile anlaştı.

1996 Çaldıran doğumlu Celal Hanal Bağlumspor alt yapısında başladığı futbol hayatında Karacabey Belediyespor, 1922 Konyaspor, Bayburtspor, Urfaspor, Sultanbeyli Belediye, Afyonspor ve 2021-22 sezonundan buyana ise Erzurumspor formasını giyiyor.

1. ligde 81, 2. ligde 94 3. ligde ise 92 maça çıkan Celal Hanalp Amedspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.