Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasında C Grubu ilk maçına çıkan A Milli takım İsrail'i 6-0 mağlup etti. Milli takım oyuncusu Emir Tiryaki'nin annesi Reyhan ve babası Ekrem Tiryaki de karşılaşmayı Çorum'da kurulan dev ekrandan takip etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından milli maçın Kadeş Meydanı'nda bulunan dev ekrandan yayınlanacağını paylaşarak, Çorumluları maç izlemek için meydana davet etti. Başkan Aşgın müsabakayı Ampute milli takım oyuncularından Emin Tiryaki’nin annesi Reyhan ve babası Ekrem Tiryaki ile birlikte izledi. Ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı bulunan seyirciler maç boyunca tezahürat yaptı.

Milli takım için dua etti

Maç öncesi milli takım oyucularından Emin Tiryaki’nin annesi Reyhan Tiryaki, dua etti. Heyecanla maç izleyen anne Tiryaki, “En büyük Türkiye” tezahüratı yaptı.

Oğlu ve milli takımla gurur duyduğunu ifade eden anne Reyhan Tiryaki, “Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. İnşallah şampiyonluğu da kutlar İstanbul’a gider karşılaşırız. Başkanımıza da milli takımı burada ağırladığı, onları yalnız bırakmadığı ve bize bu duyguyu yaşattığı için teşekkür ederim. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Milli takımı İsrail karşısında aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Ekrem Tiryaki, “Onlara galibiyet hakkı tanıyan Allah’a hamd ediyorum. Çocuk kanlarıyla beslenen İsrail’in kana doymayışı ve bunun karşısında Türk bayrağının dalgalanması karşısında her Müslüman, Türk gurur duyacaktır. Milli takımı kamp döneminde burada ağırlayan sayın belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah şampiyon olmak ve bu duyguyu yaşamak istiyoruz” dedi.

Ampute Milli Futbol takımının rakibinin İsrail olunca maçın atmosferi farklı olduğunu anlatan Belediye Başkanı Halil İbrahi Aşgın, “Gazze’de çocuk katili olan, bebek katili olan orada aylardır dünya tarihinde belki olmayan zulümleri Müslüman kardeşlerimize reva gören İsrail ile mücadele etmemiz maça farklı bir anlam kattı. Bu anlamda da burada Kadeş Barış Meydanı'nda özellikle yavrularımız, gençlerimiz bir ellerinde tüm mazlumların umudu ay-yıldızlı al bayrağımız diğer elimizde özgürlüğü için mücadele verdiğimiz ve özgür olsun diye fiili ve kavli dualarımızda her zaman yer alan Filistin bayrağı ve bu kardeşliği bu beraberlik neticesinde de 6-0 ile İsrail'e karşı kazanmış büyük bir zafer, büyük bir onur ve büyük bir şeref duyuyoruz” diye konuştu.

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Milli takım oyuncularından Emin Tiryaki’nin anne ve babasıyla bu heyecanı beraber yaşamış olmanın kendileri için ayrı bir güzellik olduğunu anlatan Başkan Aşgın, şunları kaydetti, “Onlardan Allah razı olsun. Futbolun, sporun aslında yürek işi olduğunu, gönül işi olduğunu ampute milli takımı bir kez daha gösterdi. Evet ayak lazım, kol lazım ama en önemli organ kalptir yürektir. Yüreklerini ortaya koyarak çok anlamlı bu zaferi bizlere hediye eden İsrail’i 6-0 yenerek ve büyük bir zafere imza atan milli takımımıza Türk milleti adına ve tüm İslam dünyası adına, mazlumlar adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah Avrupa şampiyonu olarak da kardeşlerimizi göreceğiz. Çorum için ayrı bir özelliği var bu maçın. Ampute milli takımımız Çorum belediyemizin ev sahipliğinde Çorum'da iki hafta civarında bir kamp yaptı. Buradaki kamptan sonra oraya gitti. Bu da bizim için ayrı bir gurur oldu ayrı bir onur oldu. Tekrar tekrar bu gururu milli takımımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)