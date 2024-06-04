Fransa’da önceki gün başlayan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasında milli takım ilk maçında İsrail’i 6-0 yendi ve ardından Gazze’ye seylam gönderdi.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024’te C Grubu’nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında Camille Fournier Stadyumu’nda İsrail ile karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başlayan ay-yıldızlılar, 7. dakikada Ömer Güleryüz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. 24. dakikada ceza sahası dışından Alican Kuruyamaç’ın vuruşunda ay-yıldızlılar soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler 27. dakikada Ömer Güleryüz’ün golüyle farkı 3’e çıkardı. 29. dakikada yine sahneye Ömer Güleryüz hat-trick yaptı ve ay-yıldızlılar, rakibi karşısında farkı 4’e çıkardı. 48. dakikada maçın yıldız isimlerinden Ömer Güleryüz, skoru 5-0’a getirdi. Son sözü 49. dakikada Muhammet Yeğen söyledi ve milliler sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Gözden kaçırmayın Gençlerbirliği Recep Karatepe ile anlaştı

Milli takım oyuncuları maç serenomisi sırasında İsrail takımı oyuncuları ile tokalaşmadı ve tribündeki taraftarlar büyük tepki gösterdiler. Ampute Milli takım oyuncuları bastonları ile sahada GAZZE yazarak tüm Dünya’ya güzel bir mesaj verdiler.