Tahmini Okuma Süresi: dakika

Anadolu Ajansı sosyal medya hesaplarında Osmancık ilçesindeki Kandiber Kalesi ve Koyunbaba Köprüsünü kapak fotoğrafı yaptı.

Anadolu Ajansı’nın resmi facebook sayfası ile twitterda Osmancık Muhabiri Emrah Akıllı’nın Kandiber Kalesi fotoğrafı kapak fotoğrafı olarak yayınlanmaya başladı.

Türkiye’nin resmi haber ajansı olan ve dünyanın sayılı haber ajansları arasında gösterilen Anadolu Ajansının Osmancık’ı kapak fotoğrafı yapması ilçenin tanıtımı açısından bir fırsat oluşturdu.

AA’nın fotoğrafında Osmancık Kalesi ile birlikte tarihi Koyunbaba Köprüsü’nün gece görünümü yer alıyor.

İlçenin fotoğrafa yansıyan güzelliği görenleri hayran bırakıyor.