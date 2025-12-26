Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Çorum Şubesinin her yıl düzenlediği Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi bu yıl da 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Cansuyu Yardımlaşma Derneği Çorum İl Başkanı Emrah Öztekin ile AGD ve MGV Çorum Şube Başkanı Selim Cebeci, gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a programla ilgili bilgi verdiler.

Öztekin ve Cebeci, etkinliğin saat 19.30’da Devlet Tiyatrosu’nda yapılacağını belirterek, Siyer-i Nebi ödül töreni, sinevizyon ve şiir dinletisinin de yer aldığı programda, Grup Çağrı ve Grup Sadâ’nın ezgi dinletileri sunacağını, Mavi Marmara Gazisi, Sumud Filosu Gönüllüsü Fikret Bayram’ın da geceye konuk olarak katılacağını ifade ettiler.

Programa tüm Çorum halkı davet edildi.