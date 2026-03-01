Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik ruhunu hemşehrileriyle paylaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aynı niyazda buluşulan mübarek vakitte gönüllerin bir olduğunu ifade eden Dere, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Belediye olarak hayata geçirilen ve kararlılıkla sürdürülen projelerle Sungurlu’yu daha modern, daha yaşanabilir ve geleceğe güvenle bakan bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Dere, “Yüce Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin; tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve tüm ibadetlerimizi kabul buyursun" dedi.

İftar programına; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Kaymakam Mutlu Köksal, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, adli ve idari erkân, il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, oda, borsa ve kooperatif başkanları, muhtarlar, emniyet teşkilatı, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Dere, teşrifleriyle sofralarına bereket, gönüllerine güç katan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, saygı ve muhabbetlerini iletti.