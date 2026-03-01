Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Gönül Sofrası İftar Programı”na katıldı.

Programda özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile huzurevinde kalan vatandaşların bir araya gelindi.

Masaları tek tek gezerek davetlilerle yakından ilgilenen Vali Çalgan, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Programda konuşma yapan Vali Çalgan, “Gönüllerimizin bir olduğu bu sofralarda buluşmak, bizim için büyük bir mutluluk. Bizleri bu sofrada buluşturan Çorum Belediyemize, huzurumuzun, birlik ve beraberliğimizin daim olması için gönül birliği yapan herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bayramda da görüşmek üzere hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.