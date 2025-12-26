Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi Çorum İl Jandarma Komutanı Jan. Kıd. Alb. Kubilay Ayvaz ile Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete Cemiyet Başkanı Bülent Özkaleli, Ziyarete Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Cemiyet Başkanvekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Yalçın, Sekreter Nihat Karalar ile Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer ve Volkan Sinayuç katıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Ayvaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gazeteciler Cemiyeti heyetine teşekkür etti, görüşme son derece sıcak ve verimli geçti.

‘HUZURLU BİR KENT MESAJI’

Cemiyet yönetimi Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı da ziyaret etti.

Ziyarette son yıllarda ilimiz asayişinde yaşananlarla ilgili görüşlerini dile getiren Özkaleli, “Çorum’un iyilik ve güzelliklerle anılması, huzur dolu bir şehir olması için emniyetimizle birlik beraberlik içerisinde çalışacağız” dedi.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da, Çorum’u huzurlu bir kent haline getirmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Basının vatandaşla devlet kurumları arasında bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çeken Pehlivan, basın ile her zaman diyalog içerisinde olduklarını dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.