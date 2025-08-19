Analig POTA’da Çorum erkek takımı yarı final grubundan birinci olarak çıkarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı. Karabük’te 15-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan Analig Basketbol yarı funal grubunda Çorum takımı Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık ve antrenör Ömer Mumcu yönetiminde Koray Akıncı, Veli Yakup Yılmaz, Hasan Ballı, Kerem Arsin Coşar,, Aykut Efe Kara, Baturay Köşkerler, Mustafa Sarp Alacalı, Yunus Emre Sağır, İbrahim Demiray, Kayra Kancı, Uğur Buğra Çınar, Ömer Haşim Kılıç’tan oluşan kadrosu ile mücadele etti. Çorum ilk maçında Düzce’yi 78-39 ikinci maçında Artvin’i 71-20 gibi farklı skorlarla yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Son maçında Amasya’ya uzatmaya giden maçta 60-58 mağlup olan temsilcimiz ikili averaj üstünlüğü ile gruptan birinci olarak finallere gitmeye hak kazandı.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık Analig basketbolda sporularının gösterdiği performansın gelecek adına umut verdiğini belirterek hedeflerinin Türkiye finallerinde kürsüye çıkmak olduğunu söyledi. Türkiye finalleri 25-31 Ağustos tarihleri arasında Adana’da yapılacak.