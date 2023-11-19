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Bahçelievler Mahallesi Gazi Caddesi Numara 82(Atatürk Anıtı yanı) adresinde hizmet veren Anıt Kafe Bistro, Öğretmenler Günü’ne özel program düzenleyecek.

ZENGİN MENÜ ÇEŞİDİ

24 Kasım Cuma günü gerçekleştirecekleri etkinlik hakkında bilgi veren işletme sahibi Fatih Ağlar, tavuk menü ve et menü seçeneği sundukları programla ilgili rezervasyon yapmak isteyenlerin 0543 267 64 43 numaralı telefondan kendileri ile iletişime geçebileceklerini söyledi.

HAFTANIN 3/4 GÜNÜ KAPALI BOTANİK BAHÇEDE CANLI MÜZİK

Tecrübeli personel ve zengin menü çeşitleri ile müşterilerine nezih bir ortamda hizmet verdiklerini ifade eden Fatih Ağlar, haftanın 3/4 günü kapalı alanlarında canlı müzik hizmeti verdikleri ifade etti.