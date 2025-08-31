30 Ağustos 1922'de dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri yazıldı.

103.yılını kutladığımız 30 Ağustos Büyük Zaferi tüm yurtta olduğu Çorum'da da etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda başlayan törende Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelengi sunuldu.

Törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Fatih Yiğt, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.