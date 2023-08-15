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Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan anız yangınında yüzlerce ağaç küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydoğan köyünde anızların olduğu alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi’ne bağlı çok sayıda ekip ve iş makinaları sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve köylülerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında 200 dönüm anız, 2 bin kavak ve iğde ağacının yanı sıra eski üzüm bağları yandı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.