Arca Çorum FK'nın altyapı takımları hafta sonu 2 kategoride Ankara, 2 kategoride ise Kastamonu temsilcileri ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi'nde hafta sonu U14, U15, U16 ve U17 kategorilerinde maçlar oynanacak. 11.Grup'ta mücadele eden Arca Çorum FK yarın 2.hafta maçında Kastamonu'da Kastamonuspor'un konuğu olacak. Hasan Doğan Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmalarda saat 11.00'de U14'ler, saat 13.00'de ise U15'ler karşı karşıya gelecek.

8.Grup'ta mücadele eden Çorum FK'nın U16 ve U17'leri ise bugün Çorum'da 1.hafta maçında Ankara temsilcisi Alkulaspor'u ağırlayacak. Devane Sahası'nda oynanacak maçlarda saat 11.00'de U16'lar, saat 13.00'de ise U17'ler kozlarını paylaşacak.