12 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U14 Futbol Ligi'nde 2.hafta maçları yarın oynanacak.

İtfaiye Sahası'nda oynanacak maçlarda saat 14.00'de Çorum İdman Yurdu ile Çorum Anadolu FK, saat 16.00'da ise İkbalspor ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

Mimar Sinan Sahası'nda oynanacak maçlarda ise saat 14.00'de Mimar Sinanspor ile Hattuşaspor, saat 16.00'da ise Gülabibeyspor ile Vefaspor karşı karşıya gelirken, saat 16.00'da oynanacak günün diğer iki maçında ise Sungurlu İlçe Sahası'nda Sungurlu Belediyespor ile Alaca Belediyespor, Osmancık İlçe Sahası'nda ise Osmancık Kandiberspor ile İskilipgücü kozlarını paylaşacak.