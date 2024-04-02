Ahlatcı Çorum FK, Keçiörengücüspor'u Thomas'ın 2 golüyle 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla 3.sıraya yerleşti.
Play off yolunda büyük bir adım atan Çorum FK, yükselişini sürdürdü.
Maçın 17.dakikasında Thomas'ın golüyle öne geçen kırmızı siyahlılar, 23.dakikada Ariyibi'nin golüne engel olamadı.
Beraberlik golünün ardından yeniden yüklenen kırmızı siyahlar 42.dakikada Thomas'ın kafa golüyle devreye 2-1 önde gitti.
İkinci yarıda iki takımda fazla şans bulamazken, maç 2-1 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.
Çorum FK bu sonuçla puanını 48'e yükseltti ve 3.sıraya yükseldi.
Kırmızı siyahlılar haftaya evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.
Editör: Yüksel Basar