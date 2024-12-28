Ankaragücü’nde Teknik Direktör Kemal Özdeş ile beklenen anlaşma sağlandı.

Özdeş’in pazartesi günü resmi imzayı atacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Kemal Özdeş ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve kendisinin 30 Aralık pazartesi günü Beştepe Tesislerinde basın mensupları ile bir araya geleceği açıklandı.

2011’de Manisaspor’da Teknik Direktörlük görevine başlayan Kemal Özdeş Karşıyaka, Göztene, Yeni Malatyaspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Kasımpaşa takımında görev yapan Kemal Özdeş, Ankaragücü takımında da 2003 yılında antrenör olarak görev yaptı.