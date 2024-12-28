Keçiörengücü takımında kaleci antrenörü olarak göreve başlayan Kazım Konak’a dört maç ceza geldi.

Çorumspor alt yapısından yetişen ve ardından Fenerbahçe’ye transfer olan Kazım Konak, Keçiörengücü’nde Erkan Sözeri’nin ekibinde göreve başladı.

Kecrübeli antrenör Fatih Karagümrük ile oynanan maçta çift sarı karttan oyundan atıldıktan sonra müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeni ile çift sarı karttan aldığı bir maçın dışında üç maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi. Kozan takımından dört maç ayrı kalacak.