Çorumlu hemşehrimiz Fatih Koca, Ankara-Sincan’dan İYİ Parti Belediye Başkan Adayı oldu.

2024 Sincan Belediye Başkan adayı İYİ Parti tarafından belirlendi.

Genel Başkan Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada, Sincan Belediye Başkanlığı için Fatih Koca'nın aday olarak gösterildiğini duyurdu.

2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'nin Sincan Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Fatih Koca, Çorum Bayatlı kökenli olup, Ankara Sincan'da doğup büyümüştür.

İşletme bölümünden 2018 yılında mezun olan Koca, siyasi kariyerine 2017 yılında İYİ Parti Sincan Yönetim Kurulu Üyeliği ile adım atmış ve ardından İYİ Parti Sincan İlçe Başkan Yardımcılığı ile İYİ Parti Sincan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenmiştir.

Aynı zamanda 2020 yılında Karabük Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Koyu bir Ankaragücü taraftarı olan Koca, siyasi hayatına aktif bir şekilde devam etmektedir.