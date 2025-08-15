Çorum'da acı olay sonrası hayatını kaybeden anne ile oğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta atık yağların toplandığı depodaki atık yağ tankına düşen 39 yaşındaki anne Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe hayatını kaybetmişti.
Anne ile oğlunun cenazesi bugün Cuma namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlıkta toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, merhum ve merhumenin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Muhabir: Haber Merkezi