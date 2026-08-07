Çorum 'un Osmancık ilçesinde kapalı yüzme havuzu ve spor tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Koyunbaba Mahallesi Rıfat Göbel Caddesi'nde belediye tarafından yapımı tamamlanan yüzme havuzunun açılışında konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, gençlere yönelik yatırımların önemine değindi.

Spor tesisinden dünyada Türkiye'yi temsil eden sporcuların çıkması temennisinde bulunan Kayrıcı, " Çorum 'umuzu temsil eden pırıl pırıl gençlerimiz yetişecek." dedi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ise ilçede spor alanında önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Dünya şampiyonalarına, Avrupa şampiyonalarına artık sporcu gönderecek duruma geldik ve sporcu gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de ilçeye önemli bir spor ve yaşam alanı kazandırdıklarını ifade etti.

Yüzme havuzunu ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Gelgör, "İçerisinde fitness salonu, buhar odası, saunası ve her çeşit spor kompleksinin olduğu bir yüzme havuzumuz var. Bu alanımız 14 bin metrekare üzerinde, 8 bin metresine sosyal tesis yaptık." dedi.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, tesisin gelecek nesiller açısından önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Sağlıklı nesiller yetiştirmeyen toplumların güçlü bir gelecek kurması mümkün değildir. İşte bu nedenle bu tesis sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de yatırımını temsil etmektedir. Bugünü kurtarmak için değil, yarınları inşa etmek içindir." diye konuştu.

Toplam 14 bin metrekare alan üzerine planlanan tesisin yaklaşık 8 bin metrekarelik bölümünde kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, hamam, tuz odası, buhar odası, halı saha, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor.

Açılışı gerçekleştirilen tesisin ilerleyen süreçte aqua park projesiyle birlikte daha kapsamlı bir sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.