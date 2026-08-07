Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ağustos ayı Belediye Meclisi toplantısında Yeni Parti Meclis Üyesi Sedat Genç’in Manifest gurubunu kastederek kendisine yönelttiği eleştirilere cevap verdi.

Başkan Aşgın, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan Manifest grubuna ilişkin görüşlerini paylaşırken, Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdüreceğini ancak söz konusu grupla ilgili belediye olarak konser organizasyonu yapmayacaklarını bir kez daha ifade etti.

Meclis toplantısında konuşan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde önemli çalışmalara imza attığını belirterek, son yıllarda düzenlenen festival ve konser organizasyonlarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Çorum Belediyesi’nin gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Aşgın, “38 yıllık festival tarihinde belki de en geniş katılımlı konserleri ve etkinlikleri gerçekleştirdik. Buray’dan Sefo’ya kadar gençlerin ilgi gösterdiği birçok sanatçıyı Çorum’da ağırladık. On binlerce gencimizin katıldığı organizasyonlar düzenledik” dedi.

Gençlerin taleplerini önemsediklerini ifade eden Aşgın, belediye olarak gençlerle sürekli iç içe olduklarını ve onların ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Manifest grubuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Aşgın, belediyenin kültürel etkinliklerde kendi değer yargıları ve tercihleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Aşgın, “Benim anlayışıma göre çıplaklık özgürlük değildir. Müstehcenlik özgürlük değildir. Çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olacak çok sayıda sanatçımız vardır. Biz de gençlerimizi bu sanatçılarla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Manifest grubuna ilişkin değerlendirmelerinde herhangi bir yasaklama ya da engelleme anlayışının söz konusu olmadığını ifade eden Başkan Aşgın, konser talebini dile getiren Yeni Parti Meclis Üyesi Sedat Genç’e seslenerek, “Çorum Belediyesi olarak bu grubun konserini düzenlemeyeceğimizi söylüyoruz. Ancak isteyen kişi ya da kurumlar yasal çerçevede kendi organizasyonlarını gerçekleştirebilir. Hatta Yeni Parti olarak böyle bir konser düzenlemek istiyorsanız siz yapabilirsiniz” dedi.

‘KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİMİZ SÜRECEK’

Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik kültür ve sanat yatırımlarını artırarak sürdüreceğini ifade eden Başkan Aşgın, farklı yaş gruplarına ve kesimlere hitap eden etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Başkan Aşgın, “Gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çorum’da her kesime hitap eden etkinlikler düzenlemeye ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.