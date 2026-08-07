Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ağustos ayı Belediye Meclisi toplantısında Yeni Parti Meclis Üyesi Sedat Genç’in üçüncü sentetik saha ve güreş takımına verilen desteğe ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkan Aşgın, üçüncü sentetik saha sözünün arkasında olduklarını belirterek, projeyi öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Meclis toplantısında spor yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aşgın, ikinci dönem vaatleri arasında yer alan sentetik saha projesinin gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Üçüncü sentetik saha konusunda verilen sözün ikinci hizmet dönemine ait bir proje olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, “Bu sözümüzün arkasındayız. Ancak şehirde yapılacak kamu yatırımlarının mümkün olduğunca Ankara’dan, ilgili bakanlıklardan sağlanan kaynaklarla yapılmasını önemsiyoruz. Böylece belediyemizin bütçesini farklı hizmet alanlarında daha etkin kullanabiliyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto destekleri sayesinde bugüne kadar çok sayıda spor yatırımını belediye bütçesinden kaynak kullanmadan gerçekleştirdiklerini belirten Aşgın, güreş eğitim merkezi, masa tenisi salonu, kapalı spor salonları, UEFA standartlarında sentetik sahalar ve yüzme havuzlarının bu yatırımlar arasında yer aldığını söyledi.

“ÖNCELİĞİMİZ BAKANLIK DESTEĞİ, OLMAZSA BELEDİYE YAPACAK”

Üçüncü sentetik saha için girişimlerin devam ettiğini belirten Başkan Aşgın, “Amacımız bu yatırımı Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapmak. Ancak süreç uzarsa ve bu destek sağlanamazsa, belediye olarak kendi imkanlarımızla da bu projeyi hayata geçireceğiz. Her sözünü yerine getiren bir belediye başkanı olarak bu sözümüzü de tutacağız” ifadelerini kullandı.

15 YENİ SAHA YAPILIYOR

Çorum Belediyesi’nin spor yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Aşgın, şehir genelinde 15 yeni saha yapımının sürdüğünü açıkladı.

Bu sahaların 11’inin çeşitli mahallelerdeki okul bahçelerine sentetik saha olarak inşa edildiğini belirten Aşgın, 4 sahanın ise belediyeye ait alanlarda yapıldığını söyledi.

Başkan Aşgın ayrıca iki yeni kapalı spor salonunun da yapımının devam ettiğini ifade ederek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşacağı tesisler noktasında Türkiye’ye örnek gösterilebilecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

“GÜREŞTE SÜPER LİG’DEYİZ”

Güreş takımına ayrılan bütçeye ilişkin soruya da değinen Başkan Aşgın, mevcut rakamların toplantı sırasında elinde bulunmadığını ancak Çorum Belediyesi’nin güreşte Türkiye’nin en başarılı kulüplerinden biri olduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi Güreş Takımı’nın altyapıda önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Aşgın, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu kazandıklarını hatırlattı.

“Altyapımız son derece güçlü. Ancak mücadele ettiğimiz yer Süper Lig seviyesidir.” diyen Aşgın, profesyonel sporun doğası gereği farklı şehirlerden sporcuların da takımlarda yer alabildiğini belirtti.

Süper Lig seviyesinde mücadele eden takımların yalnızca kendi şehirlerinden sporcularla oluşturulmasının mümkün olmadığını ifade eden Başkan Aşgın, bunu futbol ve voleyboldan örneklerle anlattı.

Çorum’un hem güreşte hem de farklı branşlarda üst düzey organizasyonlarda yer aldığını belirten Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak sporun her alanında yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Hedefimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, aynı zamanda şehrimizi ulusal düzeyde başarıyla temsil etmektir” ifadelerini kullandı.