ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından arsa karşılığı inşaat ihalesi gerçekleştirilecek.



Finike Halk Eğitim Merkezi hizmet binası ve çevre düzenlemesi yapım projesinin uygulama süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 480 gün olarak açıklandı.



İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 17 Mayıs 2023 tarihinde saat 14:00'te pazarlık usulü ile yapılacak.

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