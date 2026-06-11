TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy Antrenör Eğitim Programları için başvuruların 15 Haziran’da başlayacağını belirterek katılmak isteyenleri uyardı.

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Aksoy, Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2026-2027 yılı icerisinde yapılacak olan UEFA Elit A, UEFA A, UEFA B, UEFA B Fitness, UEFA B Fitnes Güncelleme, UEFA Kaleci B Lisans, UEFA Futsal B Antrenörlüğü, UEFA C Lisans, UEFA C Lisans Güncelleme, Oyuncu ve maç izleme antrenörlüğü maç analizi antrenörlüğü, TFF Gönüllü Liderlik ve TFF Futsal C antrenörlüğü eğitim proramları için başvuru sistemi 15 Haziran pazartesi günü başlayacak.

Yasin Aksoy bu kurslara sezon icerisinde katılmak isteyenlerin başvurularını sistem üzerinden yapması gerektiğini söyledi.

Muhabir: Murat Çetin