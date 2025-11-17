2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili sona erdi.

9 günlük tatilin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı. 8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yeniden ders başı yaptı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşayacak. LGS 14 Haziran, YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak'ta

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.